Berlin (AFP) Nach dem Brexit-Votum der Briten dringt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) auf eine effizientere EU. "Wir müssen in Europa schneller sichtbare Ergebnisse liefern", sagte Schäuble am Sonntag im "Bericht aus Berlin" der ARD. Nicht nur in Großbritannien, sondern auch in anderen EU-Mitgliedsländern gebe es eine "tiefe Skepsis der Menschen" gegen die Europäische Union. Das Brexit-Votum sei ein "Warnruf", der gehört werden müsse.

