Berlin (AFP) Vor dem Nato-Gipfel am kommenden Wochenende hat der Generalsekretär des Bündnisses, Jens Stoltenberg, vor einer Gefahr durch Russland gewarnt. "Der Nato-Gipfel in Warschau findet zu einem Zeitpunkt statt, der entscheidend für unsere Sicherheit ist", sagte Stoltenberg der "Bild am Sonntag". "Wir stehen vor unvorhersehbaren Gefahren und komplexen Herausforderungen, einschließlich eines Russlands, das bereit ist, Gewalt anzuwenden, um Grenzen zu verändern."

