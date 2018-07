Frankfurt/Main (AFP) Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat seine Trauer zum Tod des Holocaust-Überlebenden Elie Wiesel bekundet. "Mit dem Tod des Friedensnobelpreisträgers hat nicht nur die jüdische Welt einen immensen Verlust erlitten", erklärte der Zentralrat der Juden am Sonntag in Frankfurt/Main. "Wie kein anderer" habe Wiesel "eindringlich die Abgründe der Schoah beschrieben und sich nach dem Krieg für Versöhnung und die Einhaltung der Menschenrechte weltweit eingesetzt".

