Spielberg bei Knittelfeld (SID) - Nach einem spektakulären Crash in der letzten Runde mit seinem bis dahin führenden Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg hat Weltmeister Lewis Hamilton beim österreichischen Grand Prix in Spielberg seinen dritten Saisonsieg gefeiert und im WM-Klassement auf den letztlich viertplatzierten Rosberg aufgeschlossen. Zweiter wurde Max Verstappen im Red Bull vor Kimi Räikkönen im Ferrari.

Für Ferrari-Star Sebastian Vettel war das Rennen nach einem geplatzten rechten Hinterreifen in der 27. von 71 Runden beendet. Auch Nico Hülkenberg im Force India, der beim Start neben Hamilton in der ersten Reihe gestanden hatte, schied fünf Runden vor dem Ziel nach etlichen Problemen und einer Fünf-Sekunden-Strafe aus. Pascal Wehrlein wurde im Manor-Mercedes Elfter.

In der Gesamtwertung führt nach neun von 21 Rennen Rosberg mit 153 Punkten vor Hamilton mit 142 und Vettel mit 96. Am kommenden Wochenende findet in Silverstone der britische Grand Prix statt.