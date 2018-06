Sandhausen (SID) - Kenan Kocak ist neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen. Der 35-Jährige vom Südwest-Regionalligisten Waldhof Mannheim folgt auf Alois Schwartz, den der Zweitliga-Rivale 1. FC Nürnberg abgeworben hatte.

Kocak hatte Waldhof 2013 übernommen und zur Meisterschaft geführt, in den Play-offs zur 3. Liga allerdings scheiterten die Mannheimer an den Sportfreunden Lotte. "Wir haben uns die Entscheidung über die sportliche Zukunft in intensiven Gesprächen im Verlauf der vergangenen Woche sehr schwer gemacht. Wir sind davon überzeugt, dass das Duo Kenan Kocak und Gerhard Kleppinger die Ideallösung ist", sagte SVS-Präsident Jürgen Machmeier.

Am Montag wird Kocak offiziell vorgestellt.