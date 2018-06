Mailand (SID) - Hunderte Fans haben der italienischen Fußball-Nationalmannschaft bei der Rückkehr in die Heimat einen herzlichen Empfang bereitet. Besonders euphorisch wurde ein Teil des Teams am Sonntag auf dem Flughafen in Mailand gefeiert, Trainer Antonio Conte wurde mit Sprechchören begrüßt. Am Sonntagabend traf der Rest der Mannschaft in der Hauptstadt Rom ein.

"Heute ist die Enttäuschung über die Niederlage noch größer. Es war eine Ehre für mich, diese Spieler zu trainieren", sagte Conte sichtbar bewegt. Die Azzurri hatten am Samstagabend 5:6 im Elfmeterschießen gegen Weltmeister Deutschland verloren.