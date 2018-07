Bordeaux (SID) - Für Weltmeister Sami Khedira ist die Fußball-EM in Frankreich vorzeitig beendet. Wie der kicker am Sonntag berichtet, hat der defensive Mittelfeldspieler im Viertelfinale gegen Italien (1:1 n.V., 6:5 i.E.) ersten Untersuchungen zufolge "zumindest einen Anriss im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels" erlitten. Eine exakte Diagnose brachte am Sonntag eine Kernspin-Untersuchung.

Khedira, Italien-Legionär bei Juventus Turin, hatte sich nach 15 Minuten schmerzverzerrt an den Oberschenkel gegriffen und musste sich auswechseln lassen. Für ihn kam Bastian Schweinsteiger (16.) ins Spiel.

Bundestrainer Joachim Löw muss seine Defensive somit noch stärker umbauen. Mats Hummels fehlt in der Innenverteidigung am Donnerstag (21.00 Uhr) in Marseille gegen Frankreich oder Island wegen einer Gelbsperre. Zudem ist Torjäger Mario Gomez angeschlagen, auch Jerome Boateng klagte erneut über muskuläre Beschwerden.

Bei Gomez besteht die Gefahr, dass der Mittelstürmer aufgrund einer Oberschenkelverletzung ausfällt. Eine MRT-Untersuchung im Krankenhaus soll laut kicker Klarheit bringen, ob es sich um eine leichtere Blessur oder schlimmstenfalls um einen Faser- oder Muskelriss handelt. Gomez' Halbfinaleinsatz soll jedenfalls stark gefährdet sein.