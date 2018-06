Berlin (SID) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zum Einzug ins Halbfinale der EURO 2016 in Frankreich gratuliert. "Was für ein Spiel! Herzlichen Glückwunsch an das DFB-Team zum Erreichen des Halbfinals. Ich freue mich sehr über den Erfolg gegen Italien. Jetzt heißt es, weiter die Daumen zu drücken", teilte die Regierungs-Chefin bei Facebook mit.

Der WM-Champion hatte am Samstagabend in Bordeaux gegen Italien mit 6:5 im Elfmeterschießen die Oberhand (1:1 n.V.) behalten. Merkel konnte allerdings nicht persönlich vor Ort sein. In der Vergangenheit war sie bei großen Turnieren häufig zu Gast im Stadion gewesen.

So beklatschte die CDU-Politikerin den 1:0-Finalsieg gegen Argentinien bei der WM 2014 genauso wie den 4:2-Erfolg im Viertelfinale der EM 2012 gegen Griechenland in Polen und der Ukraine. Ein anschließender Besuch in der Kabine der deutschen Mannschaft ist für die Kanzlerin längst zum Ritual geworden.

Der für den Sport zuständige Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte wegen eines Schadens am Flugzeug das EM-Viertelfinale in Bordeaux verpasst. Eine Ersatzmaschine konnte in der Kürze der Zeit nicht bereitgestellt werden.