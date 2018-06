Saint-Denis (dpa) - Frankreich hat das isländische Fußball-Märchen gnadenlos beendet und eine klare Kampfansage an Halbfinal-Gegner Deutschland geschickt. Die Gastgeber feierten im EM-Viertelfinale einen eindrucksvollen 5:2-Erfolg gegen den diesmal überforderten und erschöpften Turnier-Debütanten Island. Das Spiel Deutschland gegen

Frankreich findet am kommenden Donnerstag in Marseille statt. Bereits am Mittwoch stehen sich im zweiten Semifinale Portugal und Wales gegenüber.

