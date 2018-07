Évian-les-Bains (dpa) - Für Sami Khedira ist die Europameisterschaft nach Informationen des Fußball-Fachblatts "Kicker" vorbei. Demnach hat sich der 29 Jahre alte deutsche Nationalspieler beim Viertelfinalerfolg der DFB-Auswahl gegen Italien zumindest einen Anriss im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels zugezogen. Damit könnte Khedira weder am Donnerstag im Halbfinale in Marseille noch im möglichen Endspiel am Sonntag in Paris eingesetzt werden. Vom DFB gab es zunächst keine Bestätigung.

