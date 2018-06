Bordeaux (dpa) - Joachim Löw rechnet mit Frankreich als Halbfinalgegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Der Gastgeber tritt am Abend im Endspielstadion in Paris gegen das Überraschungsteam von Island an. "Frankreich ist sicherlich Favorit, spielt zu Hause und hat eine klasse Mannschaft mit großen Individualisten", sagte Löw. Island habe aber "für positive Überraschungen gesorgt". Das Halbfinale bestreitet Deutschland am kommenden Donnerstag in Marseille.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.