Sinsheim (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim ist mit Neuzugang Sandro Wagner in die Vorbereitung auf die kommende Saison gestartet. Neben Wagner waren auch die Neu-Hoffenheimer Benjamin Hübner, Kevin Vogt, Marco Terrazzino und Lukas Rupp mit von der Partie. "Ich bin überzeugt, dass sie gut in die Truppe passen und ihren Platz schnell finden. Dass es auf dem Platz schon ordentlich harmoniert, hat das erste Training heute gezeigt", sagte Trainer Julian Nagelsmann nach der knapp einstündigen ersten Einheit.

"Ich will hier jede Einheit nutzen, um mich in Form zu bringen und beim Trainer zu empfehlen. Es werden intensive und wichtige Wochen, die auf uns zukommen", sagte Wagner, der vom Ligakonkurrenten Darmstadt 98 zu den Kraichgauern wechselte. Am Montag reist Hoffenheim in das erste von zwei Trainingslagern nach Garmisch-Partenkirchen (bis 8. Juli).