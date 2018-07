Évian-les-Bains (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht mit großen personellen Sorgen in das EM-Halbfinale am Donnerstag in Marseille. Für Stürmer Mario Gomez ist das Turnier wegen einer Oberschenkelverletzung vorzeitig beendet. Der Stürmererlitt einen Muskelfaserriss. Das teilte der DFB mit. Der Einsatz der ebenfalls verletzten Sami Khedira und Bastian Schweinsteiger ist fraglich. Das ergab die Untersuchung der beiden Weltmeister heute in Annecy. Schweinsteiger erlitt im Viertelfinal-Krimi gestern gegen Italien eine Außenbandzerrung im rechten Knie. Bei Khedira wurde eine Adduktorenverletzung im linken Oberschenkel diagnostiziert.

