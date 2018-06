Tel Aviv (dpa) - Der Holocaust-Überlebende und Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren in den USA. Sein Tod löste nicht nur in Israel und der jüdischen Weltgemeinde große Trauer aus. Wiesels Eltern und seine jüngste Schwester waren von den Nationalsozialisten getötet worden. Der 1928 in Rumänien geborene Wiesel überlebte die Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald. Seitdem hatte sich der in New York lebende Schriftsteller für die Erinnerung an den Holocaust eingesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.