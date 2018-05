Athen (AFP) Die Mehrheit der Griechen hat sich in einer Umfrage für einen Verbleib ihres Landes in der EU ausgesprochen. In der am Samstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Alco antworteten 54 Prozent der Befragten, sie seien gegen die Organisation eines Referendums wie in Großbritannien. 38 Prozent der Befragten sprachen sich für einen Volksentscheid aus, acht Prozent enthielten sich.

