London (AFP) Sollte sie Großbritanniens nächste Regierungschefin werden, will Innenministerin Theresa May im Rahmen eines neuen Handelsabkommens mit Brüssel die Einwanderung von EU-Bürgern begrenzen. Das Votum der Briten für einen EU-Austritt sei auch eine deutliche Botschaft gegen die geltende Freizügigkeit gewesen, sagte die Favoritin für die Nachfolge von David Cameron am Sonntag dem Sender ITV. Sie bekräftigte gleichzeitig, dass es keinen "Zeitraum" für den Brexit gebe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.