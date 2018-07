Bagdad (dpa) - Beim bislang blutigsten Terroranschlag in diesem Jahr sind in der irakischen Hauptstadt Bagdad mindestens 100 Menschen getötet worden. Nach Angaben aus dem Innenministerium wurden 170 weitere teils schwer verletzt, als am frühen Morgen nur wenige Tage vor dem Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan in einem beliebten Einkaufsviertel eine Autobombe explodierte. Die Terrormiliz Islamischer Staat bekannte sich im Internet zu der Tat und erklärte, es sei ein Selbstmordanschlag gewesen. Die Zahl der Toten dürfte weiter steigen, weil viele Verletzte am Abend in Lebensgefahr schwebten.

