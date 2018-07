Frankfurt/Main (dpa) - Eine Maschine der Fluggesellschaft Condor ist am Abend außerplanmäßig auf Kreta gelandet. Das Hydrauliksystem hatte einen Defekt angezeigt. Die Boeing 767 war auf dem Weg von Frankfurt nach Mauritius. An Bord befanden sich 242 Fluggäste und 10 Crew-Mitglieder. Die Passagiere übernachten nun in Hotels auf Kreta.

Ein Ersatzflugzeug soll sie dann morgen nach Mauritius bringen.

