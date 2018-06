New York (AFP) Erneut ist es im Mittelmeer zu einem Zwischenfall zwischen einem russischen und einem US-Kriegsschiff gekommen. Die russische Fregatte "Jaroslaw Mudri" habe sich am Donnerstag dem US-Kreuzer "USS San Jacinto" bis auf eine "nicht gerechtfertigte Distanz" angenähert, erklärte das Europakommando der US-Armee am Sonntag. Anschließend habe das russische Schiff im Kielwasser der "San Jacinto" auf "wenig professionelle Weise" hin- und her manövriert.

