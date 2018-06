Moskau (SID) - Im Skandal um organisiertes Doping im russischen Sport verfolgt Russlands Regierung offenbar eine Doppelstrategie. Staatspräsident Wladimir Putin kündigte bei seinem Staatsbesuch in Finnland laut der russischen Nachrichtenagentur Tass die Einführung schärferer Gesetze gegen Hintermänner von gedopten Aktiven und von erweiterten Zuständigkeiten behördlicher Ermittler bei der Dopingbekämpfung an. Derweil bestätigte Russlands Olympia-Komitee (ROC) die Erhebung einer Sammelklage gemeinsam mit über 60 Sportlern gegen den Ausschluss der russischen Leichtathleten von den Olympia-Wettbewerben in Rio de Janeiro.

"Wir haben entschieden, unsere Gesetze durch Änderungen oder Zusätze so zu verschärfen, dass die Verantwortlichkeiten für den Gebrauch von Dopingsubstanzen ausgeweitet werden und die rechtlichen Vorschriften auch den Einsatz staatlicher Untersuchungsbehörden zulassen", erklärte Putin in Finnland.

Seine Ankündigungen sind besonders vor dem Hintergrund von Russlands angeschlagenem Ansehen kurz vor den Sommerspielen in Rio als besänftigende Zugeständnisse sowohl an das Internationale Olympische Komitee (IOC) als auch an die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) zu verstehen. Der Olympia-Gipfel des IOC hatte zuletzt für Doping-Vergehen verstärkt Strafen auch für Trainer, Ärzte und Offizielle gefordert. Die WADA mahnte bessere Kontrollmöglichkeiten an.

Im Gegensatz zu Putins vorgeblichen Kooperationsangeboten bleibt das ROC wegen der Olympia-Sperre seiner Leichtathleten auf Konfrontationskurs zum Weltverband IAAF. Laut ROC-Justiziarin Alexandra Brilliantowa hatte der Internationale Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne für den vergangenen Samstag schon eine Zusatzschicht zur Annahme der Klage gegen den IAAF-Beschluss einsetzen wollen. Internationalen Medienberichten zufolge soll der CAS bereits für den 19. Juli eine Verhandlung des ROC-Einspruchs anberaumt haben.

Ohne einen Erfolg vor dem CAS könnte die einstige Leichtathletik-Großmacht Russland höchstens mit einem winzigen Aufgebot in Rio antreten. Wie Brilliantowa Tass zufolge erläuterte, käme für höchstens zwei russische Aktive ein Olympia-Start per Ausnahmegenehmigung der IAAF in Betracht. Die IAAF hatte bei der Verlängerung der Sperre für Russlands Leichtathletik-Verband RUSAF auch entschieden, dass im Ausland lebende und verlässlich getestete Russen bei entsprechenden Nachweisen per Ausnahmeerlaubnis in Rio antreten dürften.