Istanbul (dpa) - Nach dem verheerenden Terrorangriff auf den Atatürk-Flughafen in Istanbul mit Dutzenden Toten sind 14 weitere Verdächtige festgenommen worden. Elf davon seien Ausländer, berichtete der Sender CNN Türk, ohne weitere Details zu nennen. Damit erhöht sich die Zahl der Festnahmen im Zusammenhang mit dem Anschlag auf 27. Bereits am Donnerstag waren bei Razzien in mehreren Vierteln Istanbuls 13 Verdächtige aus dem Umfeld der Terrormiliz Islamischer Staat festgenommen worden. Erste Hinweise deuten nach Regierungsangaben auf den IS als Urheber des Anschlags.

