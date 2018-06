Ankara (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den syrischen Flüchtlingen in seinem Land einen erleichterten Zugang zur türkischen Staatsbürgerschaft in Aussicht gestellt. "Wir betrachten Euch als unsere Brüder und Schwestern", sagte Erdogan am Samstag zu Teilnehmern einer Feier zum muslimischen Fastenbrechen in der südtürkischen Provinz Kilis laut Medienberichten. "Die Türkei ist auch Euer Vaterland."

