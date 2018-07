Wiehl (dpa) - Vor den Augen seiner Familie ist ein Zuschauer eines Motocross-Rennens im Bergischen Land angefahren und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam ein Teilnehmer der MX-Masters-Serie des ADAC aus bislang unbekannten Gründen von der Strecke in Wiehl ab und fuhr in eine Zuschauergruppe. Ein 28-Jähriger Mann wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Gleich neben ihm standen seine Frau und die beiden kleinen Kinder. Sie blieben unverletzt und wurden vor einem Notfallseelsorger betreut.

