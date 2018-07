Solingen (dpa) - Zwölf Kinder sind in Solingen in Nordrhein-Westfalen bei einer Traktorfahrt verunglückt und verletzt worden. Die Kinder im Alter zwischen drei und acht Jahren saßen am Abend auf zwei offenen Anhängern, als ein Auto den Traktor rammte. Die Polizei spricht von einer "Irrfahrt" des 78-Jährigen Autofahrers. Er war mit seinem Wagen in die Straße gefahren, obwohl diese wegen eines Kindergartenfestes gesperrt war. Ein Fünfjähriger erlitt schwere Verletzungen, sechs Kinder kamen ins Krankenhaus, fünf wurden vor Ort versorgt.

