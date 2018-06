Canberra (dpa) - Australien steuert nach den Parlamentswahlen auf eine Pattsituation zu. Die konservative Regierungskoalition verlor laut Prognosen deutlich an Sitzen, die linke Labor-Opposition gewann aber wahrscheinlich nicht genug, um eine Regierung bilden zu können. Premierminister Malcolm Turnbull hatte sich in der Nacht noch siegesgewiss gegeben. Auch Labor-Chef Bill Shorten hatte die Gewinne seiner Partei wie einen Sieg gefeiert. Die Wahlkommission will die Stimmauszählung erst am Dienstag fortsetzen.

