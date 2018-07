Dhaka (AFP) Nach dem islamistischen Angriff auf ein Café in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka hat die Polizei zwei Verdächtige in Gewahrsam genommen. Bei einem von ihnen handelte es sich nach Angaben vom Montag um einen der Angreifer, die das Lokal "Holey Artisan Bakery" am Freitagabend überfallen und dutzende Menschen in ihre Gewalt gebracht hatten.

