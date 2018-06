Berlin (AFP) In der Unionsfraktion gibt es Überlegungen zur Beitragsentlastung privatversicherter Mütter und Väter in Elternzeit. Während gesetzlich versicherte Eltern in der Elternzeit in der Regel von ihren Krankenkassen beitragsfrei gestellt würden oder nur den Mindestbeitrag zahlen müssten, seien "die privat Versicherten so stark belastet, dass sich teilweise die Höhe des Beitrages verdoppelt", sagte der familienpolitischer Sprecher der CDU/CSU im Bundestag, Markus Weinberg, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben).

