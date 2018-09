Stuttgart (AFP) Eine Entenmutter hat für sich und ihren Nachwuchs Unterschlupf beim baden-württembergischen Landtag gesucht und gefunden: Die Mutter und acht Küken watschelten am Sonntagvormittag in das Foyer des sogenannten Hauses der Abgeordneten, wie die Polizei am Montag mitteilte. "Die Mutter war auf der Suche nach einem neuen Wohnrefugium und hatte sich den Lichthof des Gebäudes ausgesucht", hieß es weiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.