München (AFP) Mit dem Ferienbeginn im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen sowie in einigen Teilen der Niederlande kommt auf Deutschland die nächste große Reisewelle zu. Besonders am Freitagnachmittag sowie am Samstag und Sonntag werde es voll auf den Autobahnen, teilte der Automobilclub ADAC am Montag mit.

