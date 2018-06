Gütersloh (AFP) Die Nachfrage nach klassischen Weiterbildungsangeboten ist in Deutschland regional sehr unterschiedlich ausgeprägt. In der brandenburgischen Prignitz etwa besucht nur jeder 34. Einwohner jährlich eine berufliche oder allgemeine Weiterbildung (2,9 Prozent), in Darmstadt nahezu jeder vierte (23,1 Prozent), wie aus dem am Montag in Gütersloh veröffentlichten Deutschen Weiterbildungsatlas der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht.

