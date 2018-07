Frankfurt/Main (AFP) Ein ursprünglich wegen des Verdachts eines geplanten Anschlags auf ein Radrennen in Frankfurt am Main angeklagter Mann ist zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Frankfurter Landgericht sprach ihn am Montag lediglich wegen Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz und Urkundenfälschung schuldig. Dem mutmaßlichen Islamisten war zu Beginn des Prozess auch die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat zur Last gelegt worden.

