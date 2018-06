Brüssel (AFP) Die Nato hat ihre Pläne aufgegeben, noch vor dem Bündnis-Gipfel in Warschau ein weiteres Treffen mit Russland anzusetzen. Die Allianz arbeite nun mit Moskau daran, ein weiteres Treffen des Nato-Russland-Rates nach dem am Freitag und Samstag stattfindenden Gipfel abzuhalten, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag in Brüssel. Ziel der Gespräche müssten insbesondere "Risikoreduzierung" und "Vorhersehbarkeit" bei militärischen Einsätzen sein, um gefährliche Spannungssituationen zu verhindern.

