New York (dpa) - Der Serien-Champion Joey Chestnut hat beim 100. Hotdog-Wettessen im New Yorker Vergnügungspark Coney Island einen neuen Rekord aufgestellt. Der 32-jährige Kalifornier verschlang 70 Würstchenbrote in 10 Minuten und eroberte damit seinen Titel zurück. Den hatte er im vergangenen Jahr nach acht Siegen in Folge an den ebenfalls aus Kalifornien stammenden Matt Stonie abgeben müssen. Stonie hatte da 62 Hotdogs in sich rein gestopft, Chestnut nur 60. Diesmal landete Stonie mit 53 Würstchenbroten abgeschlagen auf dem zweiten Rang.

