Monaco (SID) - Der polnische Fußball-Nationalspieler Kamil Glik (28) schließt sich zur neuen Saison dem französischen Erstligisten AS Monaco an. Das teilte der Klub am Montag mit. Innenverteidiger Glik kommt vom FC Turin aus der italienischen Serie A und erhält im Fürstentum einen Vierjahresvertrag.

Glik hatte mit starken Leistungen dazu beigetragen, dass Polen bei der EM in Frankreich bis ins Viertelfinale vorgedrungen war. Dort scheiterte die Auswahl von Nationaltrainer Adam Nawalka im Elfmeterschießen (3:5) an Portugal.