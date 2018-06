Freiburg (SID) - Nach der Sommerpause ist Bundesliga-Rückkehrer SC Freiburg am Montag mit sechs Neuzugängen in den Trainingsbetrieb eingestiegen. Trainer Christian Streich fehlten bei der knapp zweistündigen Einheit unter strahlend blauem Himmel nur der albanische EM-Teilnehmer Amir Abrashi sowie Harvard Nielsen (Magen-Darm-Infekt) und Sebastian Kerk (Achillessehnenblessur). Die medizinischen Leistungstests hatten bereits Ende der vergangenen Woche an der Freiburger Uniklinik stattgefunden.

In punkto Zielsetzung nach dem insgesamt fünften Aufstieg des Sport-Clubs in die Bundesliga hielt sich Streich erwartungsgemäß zurück. "Ich habe mir keine Gedanken über die Tabelle gemacht. Wir wollen gut mitspielen", sagte der 51-Jährige, der die Verpflichtung eines weiteren Spielers nicht ausschloss. Im Gespräch ist unter anderem Stürmer Guido Burgstaller vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg.

Die Breisgauer hatten nach dem Aufstieg Aleksandar Ignjovski (Eintracht Frankfurt), Janik Haberer (1899 Hoffenheim), Jonas Meffert (Bayer Leverkusen), Onur Bulut (VfL Bochum), Manuel Gulde (Karlsruher SC) und Caglar Söyüncü (Altinordu Izmir) verpflichtet.

Das Streich-Team bezieht sein Trainingslager vom 23. bis 30. Juli in Schruns/Österreich. Zweitliga-Meister Freiburg hatte bereits am 32. Spieltag den direkten Wiederaufstieg ins Oberhaus perfekt gemacht.