Köln (SID) - Der frühere Stabhochsprung-Weltmeister Raphael Holzdeppe (Zweibrücken) muss mehr denn je um seinen Start bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro (5. bis 21. August) bangen. Wie der 26-Jährige und der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Montag mitteilten, wird Holzdeppe wegen muskulärer Probleme nicht an den am Donnerstag startenden Europameisterschaften in Amsterdam teilnehmen. Holzdeppe hat die Olympia-Norm von 5,70 m in dieser Saison noch nicht übersprungen.

"Leider stimmt es", twitterte Holzdeppe mit Blick auf seine Absage: "Ich werde aber weiter für Rio 2016 kämpfen." Bis zum Wochenende muss er nun auf anderem Wege die Norm knacken, danach läuft die Nominierungsfrist ab. Bislang war Holzdeppe verletzungsbedingt noch nicht über 5,40 m hinausgekommen.

Noch im Juni hatte Holzdeppe im SID-Gespräch betont, er wolle bei Olympia nur topfit an den Start gehen. "Nur dabei sein möchte ich auf keinen Fall. Wenn ich nach Rio fahre, will ich auch eine Medaille gewinnen", hatte er gesagt.

Der Olympia-Dritte von 2012 hatte sich im Februar beim Einspringen zu den Deutschen Hallenmeisterschaften einen Anriss des Außen- und Innenbandes im Sprunggelenk sowie der Syndesmose im Absprungbein zugezogen. Erst im Juni kehrte er wieder auf die Wettkampf-Bühne zurück. Holzdeppes Bestleistung aus dem Vorjahr steht bei 5,94 m.