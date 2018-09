New York (dpa) - Der gestorbene Friedensnobelpreisträger und Holocaust-Überlebende Elie Wiesel ist Medienberichten zufolge gestern in der Nähe von New York beigesetzt worden. Der Schriftsteller starb am Samstag im Alter von 87 Jahren. US-Präsident Barack Obama nannte Wiesel "Gewissen der Welt", Bundeskanzlerin Angela Merkel "eine Stimme der Moral und der Humanität". Vor der Beerdigung hatten Familie und Freunde laut Medienberichten bei einer privaten Trauerfeier in einer Synagoge in Manhattan Abschied genommen. Wiesel überlebte die Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald.

