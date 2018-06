Warschau (AFP) Der polnische Präsident Andrzej Duda hat bei einer Gedenkfeier an das Pogrom in Kielce im Jahr 1946 allen Formen von Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit den Kampf angesagt. Für antisemitische Verbrechen gebe es "keinerlei Rechtfertigung", sagte Duda am Montag in einer vom Fernsehen übertragenen Rede aus Anlass der Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag des Pogroms.

