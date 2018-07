Moskau (AFP) Russland und die Ukraine, zwei der wichtigsten Getreideexporteure weltweit, haben in den vergangenen zwölf Monaten Rekordmengen ins Ausland verkauft. Von Juni 2015 bis Juni 2016 exportierte Russland knapp 34 Millionen Tonnen Getreide und damit 10,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Landwirtschaftsministerium in Moskau am Montag mitteilte. Knapp 25 Millionen Tonnen davon waren Weizen.

