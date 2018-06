Berlin (AFP) Der Ko-Vorsitzende der Endlager-Kommission, Michael Müller (SPD), hat für eine faire Diskussion über den Abschlussbericht seines Gremiums geworben. "Der Diskurs darüber sollte bitte fair geführt werden", sagte Müller am Dienstag vor Journalisten in Berlin bei der Vorstellung des Berichts. Umweltverbände und Anti-Atom-Aktivisten hatten die Empfehlungen der Endlager-Kommission in den vergangenen Tagen bereits heftig kritisiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.