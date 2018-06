Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zugesichert, dass Deutschland das UN-Klimaschutzabkommen von Paris bis November ratifizieren will. "Wir wollen den Ratifizierungsprozess noch vor der UN-Klimakonferenz in Marrakesch abschließen", sagte Merkel am Dienstag in ihrer Rede vor dem internationalen Petersberger Klimadialog in Berlin. Der betreffende Gesetzentwurf solle an diesem Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden. Die Konferenz von Marrakesch beginnt am 7. November.

