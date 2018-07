Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich gegen EU-Reformdebatten als Antwort auf den Brexit ausgesprochen. Sie sehe nach der Entscheidung der Briten für den Austritt aus der EU "nicht die Zeit für Konvente und Vertragsänderungen" gekommen, sagte sie am Dienstag nach Angaben von Teilnehmern in der Sitzung der Unionsfraktionssitzung in Berlin.

