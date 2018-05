Aalen (AFP) Ein eingeklemmter Waschbär hat in Baden-Württemberg die Polizei zu einer Rettungsaktion auf den Plan gerufen: Wie die Beamten am Dienstag in Aalen mitteilten, meldete am Vorabend ein Anrufer aus Schorndorf das Tier, das sich auf seinem Grundstück zwischen einer Hauswand und einer Gartenhütte verfangen hatte. Der Waschbär konnte demnach "weder vor noch zurück".

