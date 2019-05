Berlin (AFP) Vor dem nächsten Treffen der Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag in Berlin hat der Bremer Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) erneut eine stärkere Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Integration von Flüchtlingen gefordert. "Länder und Kommunen erwarten eine faire Kostenteilung", sagte Sieling der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Dienstag. Diese sei bisher nicht in Sicht.

