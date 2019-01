Berlin (AFP) Im Krieg täglich ums Überleben fürchten, auf der Flucht alles zurücklassen, Angehörige und Freunde sterben sehen - Millionen Mädchen und Jungen machen das in Ländern wie Syrien, Südsudan oder der Ukraine durch. Das UN-Kinderhilfswerk Unicef weist in seinem am Dienstag veröffentlichten "Report 2016: Flüchtlingskindern helfen" auf die dramatische Lage vieler Kinder in Krisengebieten hin.

