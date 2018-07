Évian-les-Bains (dpa) - Für DFB-Teammanager Oliver Bierhoff ist Frankreich im EM-Halbfinale gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft leicht favorisiert. Bierhoff verwies im deutschen Teamquartier in Évian-les-Bains auf die jüngsten Erfolgserlebnisse der Franzosen, die Fan-Unterstützung für den Gastgeber und die schwierige Personallage im deutschen Team, das zudem gegen Italien in die Verlängerung musste. Trotz der Ausfälle zeigte sich Bierhoff optimistisch, dass am Donnerstag in Marseille der Einzug ins Finale am Sonntag gelingen kann.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.