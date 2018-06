Marcoussis (SID) - Portugal bangt vor dem EM-Halbfinale am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD) in Lyon gegen Wales um den Einsatz von Pepe. Der Abwehrchef trainierte aufgrund muskulärer Probleme im Oberschenkel auch am Dienstag nur individuell.

"Ich kann derzeit nicht sagen, ob Pepe spielen kann. Wenn er bei 100 Prozent ist, wird er in der Startelf stehen. Wir werden unsere Entscheidung erst am Mittwoch fällen", sagte Nationaltrainer Fernando Santos am Abend.

Definitiv verzichten müssen die Portugiesen auf den gesperrten U21-Vizeeuropameister William Carvalho. Bei Wales fehlen Aaron Ramsey und Ben Davies nach ihren zweiten Gelben Karten.