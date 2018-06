Hamburg (SID) - Die ersten offiziellen Länderspiele der deutschen Futsal-Nationalmannschaft werden am 30. Oktober (15.00 Uhr) sowie am 1. November (18.00 Uhr) jeweils in Hamburg stattfinden. Sport1 überträgt die beiden Premieren-Partien gegen England live.

Die Begegnungen dienen bereits der Vorbereitung auf die Qualifikation zur Futsal-Europameisterschaft 2018 in Slowenien, für die sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) erstmals angemeldet hat. Die ersten Pflichtspiele der Mannschaft von DFB-Trainer Paul Schomann werden im Januar 2017 stattfinden.

Futsal ist eine international verbreitete Weiterentwicklung des klassischen Hallenfußballs. Das Spielfeld wird nicht durch Banden, sondern durch Linien begrenzt. Gespielt wird mit einem speziellen Ball, der die technischen Feinheiten der Akteure besser zur Geltung bringen soll. Die Spieldauer beträgt zweimal 20 Minuten.