Manchester (SID) - José Mourinho hat bei seiner Vorstellung als Teammanager beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United gleich richtig ausgeteilt. Auf die Frage, ob er nach der missglückten vergangenen Saison beim FC Chelsea etwas beweisen müsse, antwortete Mourinho: "Manche Manager haben seit zehn Jahren nichts gewonnen. Andere noch nie. Mein letzter Titel ist erst ein Jahr her." Ein direkter Seitenhieb gegen Arsenals Arsène Wenger, einen seiner Lieblingsfeinde.

Der Fortsetzung des Duells mit Manchester Citys neuem Teammanager Pep Guardiola sieht Mourinho gelassen entgegen. "Ich bin der Manager des größten englischen Klubs. Ich muss nicht zu sehr auf die anderen schauen", sagte der 53 Jahre alte Portugiese.

Auch zum Abschied von Klublegende Ryan Giggs bezog Mourinho klar Stellung. Der ehemalige Profi war zuletzt Assistenztrainer unter Louis van Gaal, verlässt den Klub aber nun nach 29 Jahren. "Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass Ryan nicht mehr im Verein ist", sagte der zweimalige Champions-League-Sieger: "Er wollte meinen Job, aber die Klubbesitzer wollten mich. Das ist nicht mein Fehler."

Während Mourinho bedauerte, in der kommenden Saison nur Europa League statt Königsklasse zu spielen, kündigte er nach Zlatan Ibrahimovic und Eric Bailly einen weiteren Zugang an: "Bald wird ein dritter Spieler offiziell sein." Dies ist allerdings keine Überraschung, es wird Borussia Dortmunds Mittelfeld-Star Henrich Mchitarjan sein, dessen Abschied in Richtung Old Trafford der BVB bereits verkündet hat. Kostenpunkt: 42 Millionen Euro!