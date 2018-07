Lyon/Marseille (dpa) - Für die vier im EM-Titelrennen verbliebenen Teams beginnt heute die heiße Phase der Vorbereitung auf die Halbfinalspiele. Portugal und Außenseiter Wales bestreiten morgen in Lyon das erste Duell um den Einzug in das Finale. Am Donnerstag tritt die deutsche Nationalelf in Marseille gegen Gastgeber Frankreich an. Nach dem Ausfall des gesperrten Mats Hummels und der verletzten Mario Gomez und Sami Khedira wird die medizinische Abteilung des Deutschen Fußball-Bundes alles daran setzen, um Kapitän Bastian Schweinsteiger bis zum Semifinal-Match fit zu bekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.